Adriano vuelve a la noche: fue visto de esta forma en las playas de Río de Janeiro

Adriano es de esos delanteros que un fanático del fútbol recuerda con nostalgia. De aquel delantero imparable en el Inter de Milán no queda nada. Muchos exjugadores indican que pudo ser mejor que Ronaldo o que Romario, pero al igual que pasa con varias promesas en el mundo del deporte, no todos terminan de quedarse mucho tiempo en la cúspide. Eso pasa con el popular, quien ahora es visto más en favelas como en fiestas hasta altas horas de la noche.



► Venezuela vs. Uruguay: ambos equipos debutan por el Sudamericano Sub 20



Adriano, despojado de su camiseta, con los pantalones levantados y sin calzado alguno, mientras caminaba con sus amigos de Vila Cruzeiro, la favela del Complejo de Alemao en donde se crió y frecuenta con continuidad, fue captado bajo el lente de los paparazzi en una playa de Rio de Janeiro a altas horas de la madrugada.



Meses atrás, exdelantero de la selección brasileña había confesado que jugaría esta temporada en un equipo de Brasil, aunque muchos no lo hayan tomado en serio por el estado físico que presenta en las fotos que se le tomó en los últimos días. Adriano luce con sobrepeso y con poca disciplina para una etapa en donde los equipos realizan la pretemporada.



Con 34 años de edad, no firma una buena temporada desde el 2009, cuando fue campeón del Brasileirao con el Flamengo. Luego tuvo pasos por la Roma, Corinthians, Atlético Paranaense y un club de Miami, en donde no sido ni siquiera un jugador para tenerse en cuenta.



¿Qué pasará con el futuro de Adriano? Su presente cada vez dice que es jugador retirado, pese a que él no lo confiesa en las cámaras o en sus cuentas personales.



► Barcelona vs. Real Sociedad: chocan por cuartos de final de Copa del Rey



Adiós a una leyenda: Xabi Alonso se retirará al final de la temporada.