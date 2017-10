Beto da Silva llegó a Brasil con el sueño de ganarse un nombre y de a pocos lo empieza a conseguir. Al inicio las lesiones no lo ayudaron pero con trabajo y dedicación empezó a ser tomado en cuenta por el técnico Renato Gaúcho. Hoy tuvo una nueva oportunidad y no la desaprovechó.



Beto convirtió su primer gol en el Gremio después de muchos meses de espera. Una gran jugada colectiva del equipo Inmortal Tricolor a los 86 minutos terminó en el centro de Everton que rebotó en un defensor del Flamengo. La pelota quedó picando y Da Silva no perdió la oportunidad para puntear el balón y festejar el primero y único tanto del partido.

El peruano ingresó a los 78 minutos del encuentro y anotó el gol 100 de Gremio en el año. La última vez que Beto sumó minutos en el torneo brasileño fue ante el Sport Recife en la abultada victoria de su equipo por 5-0.

Con la victoria, Gremio llega a 46 puntos y permanece en la tercera posición en la tabla, a un punto del Santos, segundo en la clasificación. Fluminense, por su parte, ocupa la 11ª posición con 31 puntos y ve la distancia al Z-4 caer a dos puntos.