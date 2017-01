Un nuevo reto es el que asumirá Beto da Silva en el 2017. Con el fin de ganar más continuidad y tener un mayor protagonismo en su carrera, el delantero peruano ha completa su fichaje por el Gremio de Porto Alegre.



Eso es lo que se ha podido saber luego que al jugador de 20 años se le viera luciendo la camiseta del equipo brasileño, al que llega como flamante fichaje con el 70% del pase vendido por el PSV y con ansias de consolidarse en esta temporada.

Beto Da Silva dejó el PSV de Holanda.

A Beto da Silva se le vio la mañana de este viernes pasando los respectivos exámenes médicos con su nuevo club, parte del protocolo que debía cumplir pues su fichaje con el Gremio de Porto Alegre estaba definido ya horas antes.

Cabe resaltar que Beto da Silva no ocupará plaza de extranjero en Gremio debido a que su papá es brasileño de nacimiento. Esta fue una de las razones que convenció a la directiva del cuadro de Porto Alegre.



