Beto da Silva: el mentor que tendrá en Gremio y su primer objetivo a corto plazo

Para muchos no es conocido en Brasil; para otros es una promesa que se espera que destaque en el Brasileirao como en la Copa Libertadores. Beto da Silva fue presentado este martes en conferencia de prensa en donde habló de sus objetivos con el equipo brasileño, de la persona en la se guiará, así como de lo que se espera de él en esta temporada.



“Sé que puedo aprender mucho de Renato Gaúcho [técnico del equipo], es un ídolo aquí. Hablé un poco con él, pero aprenderé de lo que me dice para mejorar en gran medida”, señaló el delantero con respecto al entrenador del cuadro de Porto Alegre, quien ganara hace más de 30 años la Copa Libertadores con el Gremio cuando era futbolista.



Con respecto a sus objetivos en su primer año con el equipo, Beto da Silva agregó que la meta es la Copa Libertadores. “Es un grupo de gran calidad para competir en todos los campeonatos. Tenemos posibilidades de ganar la Libertadores”.



Beto da Silva realizó sus primeros entrenadores el sábado, aunque probablemente no debutaría el jueves ante el Ypiranga Erechim por el Campeonato Gaúcho.



