Beto da Silva: "Gareca siempre me llama y me pregunta cómo estoy"

Luego de varias postergaciones por reiteradas lesiones, Beto da Silva por fin puede tener el rol protagonista que todo delantero anhela. Se levantó cuantas veces fue necesario, supo esperar su oportunidad con las ansias naturales que otorga el banco de suplentes, pero unos minutos le bastaron para demostrar su valía. El delantero peruano le dio el triunfo al Gremio ante Fluminense, en el que fue su día soñado en el Brasileirao.

Felicidades Beto, ¿cómo vives este momento?

Estoy feliz por haber tenido minutos y haber hecho el gol. Creo que ayude a mi equipo con mi tanto, pues significó el triunfo ante un duro rival cómo es Fluminense por el Brasileirao.



¿Qué te ha dicho Renato Gaúcho tras tu primer gol?

Me felicitó mucho al igual que mis compañeros. Ellos se dan cuenta en el día a día como entreno, cuánto me ha costado recuperarme de las lesiones. Ellos son conscientes que me sacrifico mucho, pero es algo que queda ahí, pues ya hice el gol, ayude al equipo y ahora tengo que mentalizarme en seguir así. Creo que eso es lo más importante de ser útil en el equipo.

Desde qué llegaste a Gremio el tema de las lesiones ha sido algo recurrente, ¿cómo hiciste para trabajar el tema mental?

​Al comienzo fue muy difícil porque fue lesión tras lesión. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de lesiones, por eso me costó mucho, pero gracias a Dios me rodeo de gente buena en mi equipo como mi amigo Lucas Barrios, quien siempre estuvo a mi lado y me apoyó en todo momento. Mi familia, mi mujer y mi hijo son personas que siempre están a mi lado y me dan la confianza en el día a día para lograr estos momentos haciendo goles que son muy importantes en mi carrera.

¿En algún momento se te vino a la mente que tomaste una mala decisión al firmar por Gremio, pues Cocu en PSV siempre habló maravillas de tu persona?

A veces uno se pone a pensar y dice quizás estaría jugando ahí (PSV), pero si no hubiera tenido todas estas lesiones estaría acá. Ustedes deben saber que la Liga Brasileña es una de las más vistas del mundo. Entonces, yo jugando acá puedo llegar a una Liga más importante. Yo sé que vine a un equipo enorme del mismo nivel que el PSV. Por eso mi objetivo es consolidarme acá y ser titular.



Beto Da Silva fichó por el PSV el 04 de enero del 2016.

Más aún con compatriotas como Paolo Guerrero, Miguel Trauco, Christian Cueva que vienen teniendo actuaciones destacables en sus equipos. ¿Tenías bronca de no pasar por ese momento?, pues siendo extranjero te exigen más...

Sí, eso es verdad, te exigen el doble por venir de afuera. Siempre hay mucha presión, pero creo que no tenía envidia. Lo que si me producía una rabia por no poder jugar y demostrar las cosas que yo podía hacer. Es difícil venir de lesiones y volver agarrar ritmo y más en una liga competitiva como esta. No es nada fácil. Trabajé mucho, esperé mi oportunidad. A veces había partidos que no entraba, pero me mentalicé y ahora ya pude entrar al equipo y gracias a Dios pude anotar mi primer gol.

Tú ya enfrentaste a Argentina, e imagino que te hubiese gustado formar parte de este grupo para enfrentar estas dos finales pendientes.

Claro que me hubiese gustado afrontar estos dos partidos. Son dos finales que todo jugador anhela. Me hubiera encantado estar, pero igual los elegidos están preparados para dejar el nombre del país en alto. Desde lejos estaré apoyando, deseándoles lo mejor y que si llegamos a clasificar será por puro merecimiento. Creo que el Perú ha crecido muchísimo. Será un partido complicado, puesto que Argentina tiene grandes jugadores y sobre todo individualidades, pero que nosotros estamos más unidos que nunca y eso hará que sea un duelo reñido. Estoy seguro de que los muchachos irán por la victoria y conseguirán clasificar al Mundial.

Beto Da Silva jugó en el empate 2-2 frente a Argentina en la presente Eliminatoria.

¿Jugar en 'La Bombonera' será complicado?

​En todo estadio habrá presión, pero cada jugador debe saber convivir con eso. No podemos cambiar nuestra manera de jugar y tenemos que aprovechar los espacios que ellos den. Ellos tienen jugadores desequilibrantes, pero yo confió en Paolo (Guerrero) que estará en su día y las meterá todas, dándonos un triunfo.

¿Cuál ha sido la clave de este proceso al mando de Ricardo Gareca?

Yo creo que es la unión del grupo. Hoy en día el jugador peruano tiene la cabeza alta y no le teme a ningún rival. Le jugamos de igual a igual a cualquiera. El grupo se hizo fuerte y tenemos jugadores experimentados que se han sabido compenetrar con los más chicos. Los jóvenes que llegan a la Selección Peruana tienen los 'cuchillos entre los dientes' para aportar y demostrar por qué están vistiendo la blanquirroja. Todos tenemos ese sueño de llegar al Mundial y cada uno que viene tiene esa idea.

¿Gareca conversó contigo cuándo no te convocó?

Los de la selección siempre están pendiente de uno. A mí siempre me llama y me pregunta cómo estoy. Considero que eso es bueno que esté al tanto de uno, pues se preocupa por lo que el jugador pasa en su club.

Ahora tu presente en Gremio será distinto al de hace unos meses, ¿qué harás para mantener ese protagonismo?

Ojalá que ahora tenga más oportunidades y más partidos. Pero todo depende del técnico, ya que tenemos grandes jugadores y si me toca la oportunidad trataré de aprovechar al máximo. Quiero seguir haciendo goles y eso es lo que me hace feliz y espero seguir ayudando al equipo para que obtenga grandes cosas.