Lo busca el Barcelona: la promesa del Flamengo que podría ser compañero de Guerrero

Paolo Guerrero y Miguel Trauco aún no han jugado con Vinicius de Oliveira Junior, la promesa más cotizada de Brasil de acuerdo a varios medios españoles. Pese a tener solo 16 años, el juvenil ya interesa a varios equipos de Europa, entre los que destacan el Barcelona de Luis Enrique como el Arsenal de Arsene Wenger. Sin embargo, ¿cuál es el interés?



► IMPUNIDAD TOTAL: el desleal pelotazo de Cristiano Ronaldo a Vitolo que no recibió sanción.



Vinicius Jr. es un chico que – pese a ni siquiera haber debutado en los juveniles – ha firmado su primer contrato profesional con una cláusula de 30 millones de euros. El vínculo con el ‘Fla’ es hasta el 2019 y de ser llevado a España, deberá pagarse esa suma de dinero.



Vinicius Jr. es un delantero que encanta por su técnica individual, olfato goleador y bastante polivalencia, como pueden verse en sus últimos. El juvenil puede jugar en todas las posiciones de ataque y como indica el medio Mundo Deportivo, este chico ha descubierto por el gran público brasileño en la actual edición de la Copa Sao Paulo de Juniores.



¿Llegará a la entidad catalana o viajará a Londres? Lo cierto es que este chico aún no debuta profesionalmente con Flamengo y los hinchas esperan verlo en el Maracaná. ¿Podrá hacerlo? El delantero ya ha atraído todas las miradas de Brasil. Perfila para crack.



LEE TAMBIÉN: