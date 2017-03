El año pasado, en noviembre, Alejandro Martinuccio fue uno de los jugadores del plantel de Chapecoense que no viajó para el partido de ida por la final de la Copa Sudamericana 2016 contra el Atlético Nacional.

Luego de la tragedia aérea, el volante argentino decidió quedarse en el club de Chapecó. De hecho, el jugador formaba parte de la reconstrucción de los brasileños. Pero, meses después, ya no forma parte del proyecto.

Alejandro Martinuccio no jugó el duelo de preparación contra el Atlético Mineiro. El futbolista se dirigió a los hinchas del Chapecoense a través de Twitter. "Para despejar dudas y habladurías sobre mí, estoy al cien por ciento y no estoy lastimado", escribió.

En el club no tomaron bien lo que dijo el ex Villarreal y el director de fútbol lo condenó. "Ese tipo de comportamiento no tiene lugar en la reconstrucción del Chapecoense. Martinuccio debió acudir al vestuario para abrazar a sus compañeros. Pero lo que hoy demostró es que no está involucrado con nuestro proyecto", dijo Joao Carlos Maringa.



Tras el enfrentamiento en redes sociales y comunicados en los medios, Martinuccio reveló que no seguía más en el Chapeocoense. ""Hoy termina un ciclo para mí", dijo el mediocampista.

