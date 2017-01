El pasado fin de semana, una de las imágenes más emotivas del Chapecoense se dio. Los tres jugadores sobrevivientes del accidente (Neto, Follmann y Ruschel) recibieron el trofeo como campeones de la Copa Sudamericana.

Luca Zidane tuvo salvadora atajada en partido del Castilla

Todos estos han recibido ayuda, pero algunos - lamentablemente - han sido dejados de lado. Es el caso de la azafata Ximena Suárez Otterburg, quien a través de internet pidió apoyo para pagar su tratamiento y mantener a su familia.

La víctima creó una petición en la web Go Fund Me en donde puede recibir donaciones. "Tengo dos hijos de 6 y 2 añitos, a los cuales mantengo. Les agradecería muchísimo su colaboración. Que Dios me los bendiga a todos", apuntó la tripulante del vuelo del Chapecoense.

Todo lo recaudado, según Suárez, va a una cuenta de un familiar que vive en Tampa (Florida). Hasta la mañana de este martes tiene poco más de 300 dólares como apoyo.

Como se recuerda, el pasado 28 de noviembre el vuelo que transportaba a los jugadores del Chapecoense para jugar ante Atlético Nacional cayó en la ciudad de Antioquia, Colombia. En total hubo 71 personas fallecidas.

► ¿Cuándo volverá Bale a las canchas tras su lesión al tobillo?

LEE TAMBIÉN...