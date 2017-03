Han pasado más de tres meses desde que el fatídico accidente del avión que trasladaba a jugadores del Chapecoense enlutó al mundo entero.

Desde ese momento, el cuadro brasileño ha sido homenajeado en distintos partidos internacionales. Sin embargo, un hecho empieza a pintar de negro la realidad del cuadro brasileño.

Valdécia Borges, viuda del volante Gil, denunció al club aduciendo que no ha recibido el dinero correspondiente al pago de premios y a los derechos de imagen del centrocampista.

El juicio ya tiene fecha. El 22 de mayo Valdécia Borges se dirigirá junto a cuatro viudas más a los tribunales para reclamar el señalado pago.

Como se sabe, el Chapecoense cumplió con indemnizar a las viudas pagando la clausula de rescisión de los jugadores, así como también el monto señalado en los seguros de los futbolistas.

Luiz Antonio Palaoro, vicepresidente del club, señaló que el club no ha cometido errores y rechaza lo señalado por la viuda de Gil.



“Hicimos el pago del seguro obligatorio, que existe para estos casos. El seguro es para que la persona no se quede en una situación difícil. Cada jugador recibió 40 salarios referentes a la cartera de trabajo. Entendemos la angustia de los familiares que perdieron a sus seres queridos, pero no tenemos nada que hacer”

