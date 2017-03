Christian Cueva y 10 más: la respuesta de Ceni quien lo ubica como insustituible

Dice que le falta mucho para ser ídolo en Sao Paulo, pero los hinchas lo tratan con más que cariño cada vez que marca, asiste o realiza una genialidad en el campo de juego. En el caso de los dirigentes, el tema pasa por igual cuando se preguntan por Christian Cueva. El volante fue renovado hasta el 2020 y ayer, en conferencia de prensa, Rogerio Ceni habló de la indiscutibilidad que tiene el jugador en el orden táctico de su equipo.



“No puedo perder a Cueva porque es el único armador en los últimos tres cuartos del equipo. Tengo a Shaylon y Lucas Fernandes que pueden realizar esa función, pero no tienen la misma característica de Cueva. Tengo que correr a mis jugadores, no puedo tener lesiones, si las hay, caerá el nivel de mi equipo”, señaló el técnico con respecto a las consultas de por qué el volante de la Selección Peruana no estuvo en lista en el último partido del equipo.



Cabe recordar que Christian Cueva fue destacado por el diario AS de España. “Por su fin ha destapado todo su talento”. Esa fue la frase que utilizó el medio con respecto al presente del volante ofensivo que atraviesa en el Sao Paulo de Brasil.



A puertas del inicio de la Copa Sudamericana 2017, el mencionado portal ha reconocido al peruano como una de las 10 figuras que darán de hablar en el torneo. Su nombre aparece en la lista que también componen Jean Beausejour, David Pizarro, Lucas Silva, entre otros.



