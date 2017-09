Todo solucionado y a seguir remando. Christian Cueva ofreció una conferencia de prensa en la que, principalmente, aclaró el mal entendido con Rodrigo Caio, a quien le envió un mensaje sarcástico luego del empate de Sao Paulo frente a Ponte Preta. 'Aladino' reconoció su error y le pidió disculpas a su compañero.

"Hoy hablamos. Fue bueno. Después de todo esto, también hablamos con el grupo. Pero quiero decir que el error fue mío y pido disculpas a mi compañero. El Sao Paulo necesita de mí, necesita Rodrigo Caio, necesita de todos, necesita la hinchada", dijo Cueva.



También fue consultado sobre su bajo rendimiento en el 'Tricolor', que lo ha llevado a perder un lugar en el once titular. El volante nacional apuntó que lo importante es seguir apoyando a sus compañeros.



"Pienso que en algún momento vamos a salir de esa situación. Quién soy yo para decir si es justo o no que juegue, o qué es lo que más le gusta a Dorival. Tengo que seguir apoyando a mis compañeros y buscar ayuda cuando ingrese", apuntó.

El momento de Sao Paulo

Cueva también fue consultado sobre el mal presente del equipo en el Brasileirao, que se ubica en la penúltima casilla con 24 puntos, y afirmó que pese al último empate, "el juego ha mejorado".



"Salí molesto porque jugamos bien, hicimos todo para ganar el juego, pero el fútbol es así. Tenemos que buscar mejor en el día a día porque estamos en un equipo grande", subrayó el peruano.

Ofertas por él

De otro lado, Christian Cueva se mostró un tanto disconforme por todo lo que se habló sobre una posible salida del equipo por una mejor oferta de otro club. Aseguró que el supuesto traspaso frustrado no tiene nada que ver con su rendimiento.



"Hablaron mucho que tuve una propuesta y que estoy molesto porque no salí... He venido a Sao Paulo porque quise, porque sé lo importante que es. Una propuesta del extranjero será tratada internamente. Mi rendimiento no cayó a causa de eso", concluyó.