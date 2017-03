Una lesión en el muslo dejó a Christian Cueva con las ganas de mostrar su fútbol, el último sábado, en el clásico ante Palmeiras. De hecho, el Sao Paulo lo sufrió, pues perdió 3-0, con un discreto juego, por el Torneo Paulista. Sin embargo, este miércoles, el volante reapareció a lo grande y volvió a ser protagonista, esta vez, por la vuelta de la tercera ronda de la Copa de Brasil, ante el ABC. El peruano anotó un gol "a lo Romario", como confesó el propio jugador

Luego del encuentro en el estádio Maria Lamas Farache, Cueva atendió a la prensa y habló de su gol tras asistencia de Gilberto. "El campo estaba un poquito desnivelado, tuve que controlar y pegarle 'a lo Romário". Es decir, de punta.

Consultado sobre una dependencia del equipo de Rogerio Ceni por Christian Cueva, el ex Toluca dijo: "No, no, el Sao Paulo nunca depende de ninguno, siempre tuvo grandes jugadores y continúa teniendo. Cada uno hace su trabajo. Estoy feliz de pertenecer a Sao Paulo y seguiré dando todo por el club".

Cueva fue convocado a la Selección Peruana para disputar la próxima fecha doble de las Eliminatorias ante Venezuela y Uruguay. El futbolista de 25 años se unirá a la concentración tras el choque del fin de semana ante Ituano.



