Si bien es cierto que Christian Cueva le marcó un gol al Sao Bento en el partido pasado del Sao Paulo (3-2), su actuación fue regular. Y es que el mediapunta peruano tuvo hasta otras dos claras ocasiones para aumentar la cuenta en el marcador.

No obstante, cuando estuvo solo frente al portero rival, sus remates fueron atajados o terminaron desviados. Tras el cotejo, habló con Globo Esporte y allí hizo una autocrítica.

"Yo pateé el penal porque me sentía confiado después de errar tantas chances de gol. Es mi responsabilidad. Nunca me había pasado y espero reponerme de esto", declaró Christian Cueva.

Asimismo, el exToluca comentó que su equipo no puede sufrir tanto para ganar, sobre todo con rivales de cuarta división (Sao Bento). "No merecimos ganar de forma ajustada. Ganar así no me gusta, duele. El empate de ellos llegó por una pérdida de pelota mía. Eso no puede pasar", añadió.

De otro lado, Cueva tendrá la chance de reivindicarse ante su gente el próximo sábado cuando Sao Paulo juegue ante Novorizontino por una nueva fecha del Paulistao.

