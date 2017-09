Christian Cueva tuvo una gran actuación el último sábado ante el Vitória por la fecha 24 del Brasileirao. El '10' del Sao Paulo solo necesitó 45 minutos para brindar una asistencia y aportar con un disparo desde una esquina del campo que se convertiría en una anotación.

El peruano fue influyente en el resultado y su actuación no pasó desapercibida por el portal brasileño, Lance, que decidió calificar con 8 puntos su desempeño, la más alta entre de este equipo. Además, el ex Alianza Lima fue incluido en el once ideal de la jornada.

Con Christian Cueva, el Sao Paulo se enfrentará el próximo domingo al Corinthians en el clásico estadual. Para el 'Tricolor' no sirve otra cosa que el resultado para escapar de los últimos lugares de la tabla.

