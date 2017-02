Tal vez sea el mejor jugador peruano del último año. Y es que sus rendimientos en Brasil así lo avalan, pues Christian Cueva ha tomado una trascendencia mayúscula en el Sao Paulo, un grande del país vecino. Sin embargo, tras su gol ante el Santos, fue amonestado por celebrar de una manera ¿Qué dijo él en su defensa?



Tras anotar desde los doce pasos, Christian Cueva se puso la mano en la oreja, algo que molestó a los jugadores del Santos que, inmediatamente, recriminaron al árbitro una tarjeta amarilla y éste decidió hacer caso a los jugadores. Por eso, en el minuto 39', el ex Toluca fue amonestado.

Para no generar polémica, el jugador de Sao Paulo quiso calmar las acciones. "Le dije que celebro mis goles así. Contra el Corinthians pasó lo mismo. Yo no quiero pelear con los aficionados contrarios ni con el árbitro. No soy así. Estoy jugando contra grandes atletas, de muy alto nivel, que dan la mejor, pero también estoy haciendo mi trabajo" señaló.

Con los tres obtenidos ante el Santos, el equipo dirigido por Rogerio Ceni sube a la primera posición del grupo B del Torneo Paulista. Tras un mal inicio, Cueva y compañía empiezan encontrar una dinámica positiva. Todo Brasil está atento al juego que profesa el equipo del exgoleador goleador.



