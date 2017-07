Sao Paulo y Christian Cueva han experimentado una etapa de decadencia en las últimas semanas. Lo decimos por los pésimos resultados y el bajo nivel que ha mostrado el peruano en el campo, que ha llevado al equipo a estar en zona de descenso en el Brasileirao.

Los miradas se dirigieron hacia el '10' 'Tricolor' luego de que el extécnico interino, Pintado, afirme que Cueva no fue considerado en el duelo ante Santos porque no quiso ser suplente. La situaicón, sin embargo, podría cambiar en pocas horas. Y es que el ex Alianza Lima volvería al equipo titular de la mano del nuevo técnico.

► Nueva casa: Douglas Costa fue anunciado oficialmente como flamante fichaje de Juventus

En su segundo entrenamiento en Sao Paulo, Dorival Junior hizo trabajos tácticos e incluyó a Christian Cueva en la alineación probable que jugará ante Atlético Goianiense el jueves. La noticia fue tomaba con entusiasmo por Junior Tavares, compañero suyo que, además, lo elogió en conferencia de prensa.

"Cueva es el centro de nuestro equipo, pensador, puede decidir con un pase gol. Con él, mejora demasiado el equipo. Hay un colectivo detrás que también necesita funcionar, es hora de dar el máximo esfuerzo para buscar el resultado", señaló el brasileño, uno de los futbolistas con más minutos en el año.

► Alves se fue al PSG: ¿dónde están los jugadores del primer Barcelona de Guardiola?