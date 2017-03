Christian Cueva es indiscutible en Sao Paulo y no lo decimos nosotros, lo pueden asegurar los cientos de comentarios en Twitter tras la lesión del volante en el partido de Perú vs. Uruguay. El pasado miércoles en Eliminatorias Rusia 2018, Rogerio Ceni y toda la institución del cuadro ‘Tricolor’ ha anunciado a un refuerzo que llegaría para ser el suplente de Cueva: se trata de Thomaz Santos, quien fue dirigido por Roberto Mosquera en Wilstermann.



“Thomaz es un mediocampista que conduce la pelota, incisivo, que fue examinado por departamento de análisis. En mi opinión es un jugador interesante y puede ayudar bastante al Sao Paulo en esta temporada”, indicó Rogerio Ceni en conferencia de prensa sobre el mediocampista brasilero como atacante de 30 años.



Pese a su edad, este es el mejor club al que ha llegado Santos en su carrera. Antes estuvo en equipos locales como el Gurupi, Marcilio Dias, Caxias, entre otros. Thomaz Santos se caracteriza por ser un jugador con bastante gol, lo fue en sus dos años en Bolivia.



Con Mosquera al mando suyo, Santos apenas marcó un gol en la Copa Libertadores, mientras que en el campeonato boliviano, no anota desde el año pasado. En total, hizo 24 goles en su estadía con el Wilstermann.



