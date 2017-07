Christian Cueva y la dura realidad del primer Sao Paulo: 7 ventas al extranjero desde su llegada

Antes de su bajón con el Sao Paulo, Christian Cueva era la figura del equipo y uno de los jugadores a observar en el Brasileirao. Lamentablemente, nuestro compatriota no es el mismo desde que se lesionó con la Selección Peruana, en el partido de Eliminatorias con Uruguay, y a ello también se debe a que la mala ubicación del ‘Tricolor’ en el Brasileirao.



No solo eso. Desde que Cueva llegó a Brasil, siete compañeros suyos han sido vendidos al extranjero, entre los que destacan Luiz Araujo y Thiago Mendes, en el Lille de Bielsa.



De Cueva se ha dicho mucho en los últimos meses, pero hasta la fecha no sido vendido afuera, como sí ha pasado con otros jugadores del equipo, que no han tenido protagonismo como el propio Christian en el equipo de Bauza, Ricardo Gomes y Rogerio Ceni.