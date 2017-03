La lesión es cosa del pasado, Christian Cueva mantiene el ritmo de partidos pasados, luce un gran fútbol para el bien de las Selección Peruana en Eliminatorias y para todos los fanáticos del Sao Paulo como del técnico Rogerio Ceni, quienes lo ven como el mejor jugador del club en la actualidad. Lucas Pratto puede tener más nombre a nivel internacional que el ex Alianza Lima, pero cada partido que sale al campo el peruano, confirma el buen momento que pasa en el fútbol de Brasil. Si sigue así, en el Brasileirao promete ser de los mejores jugadores.



En el empate (1-1) con el ABC por el duelo de vuelta de la tercera ronda de la Copa de Brasil, Christian Cueva tuvo uno de sus mejores partidos de lo que va del año. No fue el asistidor de otros juegos, pese a que sus compañeros no recibieron bien algunos pases, como uno que realizó tras una genial huacha en la banda izquierda en el campo de juego, pero sí cumplió a cabalidad con la posición de falso ‘9’ como puede verse en su resumen de jugadas.



Christian Cueva siempre pidió el balón como acostumbra, organizó el partido de tres cuartos de cancha para adelante, intentó burlar a sus rivales, pero en todo el encuentro, siempre tuvo de cerca a un rival. Ya sea a un par de metros de distancia o más pegado. Sin embargo, eso no impidió que nuestro compatriota marcara un golazo de punta, a lo Romario como él dijo después frente a todos los medios de comunicación de Brasil. Un golazo vale decirlo.



Ahora el volante de la Selección Peruana se concentra para el partido del sábado ante el Ituano por el Torneo Paulista. ¿Ceni lo tendrá en cuenta? De ser así, Christian Cueva después de ese juego a las órdenes de Ricardo Gareca para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.



