¿Se le subieron los humos? Christian Cueva sigue siendo noticia en Sao Paulo. Pese a que este martes regresó al equipo titular en el primer entrenamiento del nuevo técnico del 'Tricolor', Dorival Junior, el ex DT interino, Pintado, contó detalles de por qué el volante peruano no fue convocado al último duelo frente a Santos por el Brasileirao.

¿Le ratifican la confianza a Cueva? Nuevo DT de Sao Paulo lo puso de titular y así reaccionaron los hinchas

En primera instancia, Cueva estaba dentro de la lista de convocados, pero había sido enviado al banco de suplentes. Fue precisamente esta decisión la que incomodó al peruano, quien prefirió no jugar a ser suplente.

"Cueva tenía la idea de salir de Sao Paulo, lo veía un poco descontento en el día a día, eso quedó muy claro para nosotros. El rendimiento no era más del jugador que llegó al club. Cueva estaría en el juego, pero no iniciaría. Fue una decisión técnica. En cuanto a no viajar, fue una opción de él, que prefirió no quedarse en el banco", contó Pintado en declaraciones difundidas por Globoesporte.

La estrategia del ex técnico interino del cuadro 'Tricolor' era hacer ingresar a 'Aladino' en la segunda mitad, pero nada de esto pudo ser posible debido a la poca predisposición de Cueva. "No se puede pedir por favor a un futbolista para que juegue en Sao Paulo", enfatizó Pintado.

Finalmente el elenco de Christian Cueva cayó 3-2 ante Santos y sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar en el Brasileirao, que lo ubican en la decimonovena posición (zona de descenso).