José Luis Díaz no solo tuvo el privilegio de compartir camerino con Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas durante su estadía en Cobreloa en Chile. También vio a un joven Christian Cueva dar sus primeros pasos como profesional en la Universidad San Martín. Depor conversó con el ex jugador 'Santo' sobre 'Aladino' y su presente en el Sao Paulo.

¿Te imaginaste que Christian Cueva llegue a jugar en un grande de Brasil como el Sao Paulo?

Desde que lo conocí a Cueva se notaba que era un jugador diferente. La personalidad que tiene es clave para destacar entre los demás. Nunca se sintió menos cuando jugaba con un equipo de afuera, sea argentino o de otra nacionalidad. Me pone muy feliz verlo que la rompe con la camiseta de Perú. Además, vino de un barrio humilde y me da gusto su progreso.



¿Algún consejo para Christian Cueva?

Él tiene que tener claro que el fútbol es tan ingrato que en cualquier momento te puede golpear y así como estás arriba puedes también caer. Ese sería mi consejo, pues aún es chico y tiene que ver como ejemplo a Paolo Guerrero, quien nosotros, los hinchas de Boca Juniors, lo estamos pidiendo para que venga al equipo.

¿Con quién pasaba más tiempo Cueva en la San Martín?

El 'Chino' Rivera y el profesor Lavalle siempre hablaban con él. Ellos estuvieron siempre pendiente de cómo se sentía. Siempre concentraba conmigo y me hacía reír con sus ocurrencias de todo joven.

¿Consideras que Ricardo Gareca le cambió el 'chip' a Cueva?

Gareca no solo aportó para que Perú sea hoy por hoy un equipo más competitivo, sino también influyó en el crecimiento individual de cada jugador. No ha tenido suerte en algunos partidos, pues merece estar más arriba en la tabla de posiciones. Este Perú puede llegar a un Mundial, ya que tiene un equipo con una idea de juego y que no le arruga a nadie. Paolo Guerrero es el líder y los chicos se respaldan en él.

¿Muchos critican el nivel actual de Cueva en el Sao Paulo?

Lo siento distraído. Pero es normal que tenga un bajón porque siempre es titular en su equipo Sao Paulo. El tema físico es importante, pues te ayuda ha aguantar la cantidad de partidos que tiene una temporada en Brasil. Ojo, recuerda que no solo es el Brasileirao, sino también existen torneos estaduales que también son exigentes.