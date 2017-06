Christian Cueva no pasa sus mejores días en Sao Paulo. Y es que su rendimiento ha bajado, considerablemente, en los últimos tres meses. Desde que volvió de la lesión al muslo, ya no es el mismo. El 'Tricolor' también lo sufre.

De los pies del peruano nacían las mejores jugadas de ataque y ahora, que el equipo atraviesa una crisis de resultados, el club decidió fichar a un par de jugadores: el defensor Robert Arboleda y el volante Jonathan Gómez,

Precisamente este último jugador argentino, premiado como el "mejor volante del Campeonato Colombiano en la última temporada", habló de Christian Cueva y se refirió al actual momento de Sao Paulo en su presentación oficial.

"Puedo jugar con Cueva tranquilamente. En los últimos años, jugué por los costados. Podría acostumbrarme fácilmente a cualquier posición", comentó Gómez, que llegó procedente de Independiente Santa Fe y firmó contrato hasta el 2020.

"Es muy importante llegar a un club tan grande como el Sao Paulo. Era un objetivo personal, estoy muy contento. El momento no es bueno, el club no está bien, mas no hay ningún inconveniente por eso", agregó Gómez.



Jonathan Gómez Jonathan Gómez también jugó en Rosario Central, Banfield, Real Murcia, Arsenal, Atlético Tucumán y Deportivo Pasto.

