Para el comando técnico del Sao Paulo, Christian Cueva es parte fundamental del ataque. El mediapunta peruano, por solo citar alguno de sus partidos, dio una asistencia y marcó un gol el pasado miércoles en la victoria 3-1 del equipo de Rogerio Ceni ante Santos por el Torneo Paulista.

En la tarde de este jueves, el exToluca dio una conferencia de prensa a los medios brasileros. Entre otras cosas fue consultado sobre si tiene planeado salir del club este 2017.

"Tengo contrato con Sao Paulo hasta 2020. Pertenezco a este equipo, pero me gustaría ir a Europa. Sin embargo, antes quiero ser campeón con el equipo. Voy a trabajar para lograrlo, está en manos de Dios", dijo Cueva.

Además, el popular 'Aladino', como se le conoce en Perú, comentó la importancia de tener un entrenador de la categoría de Rogerio Ceni.

"Me anima porque parece que dirigió años. Toda su carrera lo ha demostrado. He asimilado las cosas que quiere para y estoy seguro que me va a pedir más", añadió.

