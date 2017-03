Christian Cueva se lesionó y salió del campo en carrito en partido de Sao Paulo [VIDEO]

Christian Cueva era uno de los destacados del Sao Paulo en el partido contra el ABC por la Copa de Brasil. Sin embargo, el peruano no pudo terminar el juego porque abandonó la cancha lesionado.

'Cuevita' protegió la pelota e hizo una serie de amagues. En uno de esos movimientos, Christian Cueva sintió una molestia en el muslo izquierdo. Enseguida, el '10' del Sao Paulo miró al banco de suplentes e hizo una señal.

Rogerio Ceni entendió claramente el mensaje y envió a calentar a Wellington Nem (después sustituyó al volante). Mientras tanto, Cueva se acostó en el césped para que ingrese el coche que lo llevó fuera de la cancha.

Aunque en Sao Paulo no se han pronunciado de manera oficial sobre el estado de Christian Cueva, ha sido un mal síntoma que el ex Alianza Lima no pueda salir por sus propios medios. Además, el gesto del jugador preocupa al 'tri' y a Perú.

