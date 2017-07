Cambios radicales ante el mal momento. Dorival Júnior fue presentado como nuevo técnico del Sao Paulo, pero habrían más novedades en el aún equipo del peruano Christian Cueva, pues el presidente del club 'Tricolor', Carlos Augusto de Barros e Silva -Leco-, confirmó el interés por el ex técnico de la selección peruana, Paulo Autuori.

Según información publicada por 'Globoesporte', y que ya ha circula por distintos medios brasileños, Autuori interesa en Sao Paulo no precisamente como entrenador del primer equipo, sino para integrar la comisión técnica del club.

Paulo Autuori Paulo Autuori integra, desde mayo, la comisión técnica del Atlético Paranaense. (Getty Images).

"Se trata de un nombre de innegable concepto, aún más en el Sao Paulo. Será siempre bienvenido por una institución que tiene deseo de grandeza. No hubo acuerdo para contratar a Paulo Autuori como técnico, pero para dirigir la comisión técnica, es otro asunto. No puedo contestar con más detalles. Sólo que es un nombre calificado para ello, será objeto de análisis. No hubo absolutamente nada, pero no significa que no pueda haber", declaró Leco.

Paulo Autuori pasó en mayo a formar parte del organigrama directivo del Atlético Paranaense, que desde entonces pasó a ser dirigido técnicamente por Eduardo Baptista. Sin embargo, el club confirmó este lunes la destitución del entrenador, y Autori podría seguirle los pasos.



Y, precisamente, esta función que Autuori venía desempeñando en el Paranaense, sería la que pase a desempeñar en el Sao Paulo.



Al cuadro 'Tricolor', el ex técnico de la 'Blanquirroja' lo dirigió en el 2005 y 2013. En la primera etapa fue campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes; mientras que en la segunda, asumió en medio de la crisis en el Campeonato Brasileño y fue despedido tras algunos partidos, siendo sustituido por Muricy Ramalho.