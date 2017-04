Una lesión de Christian Cueva, en el muslo posterior de la pierna izquierda, lo tendrá alejado de los campos de fútbol por alrededor de un mes, de acuerdo a medios brasileños. Esa condición no impidió que el peruano acompañe a Sao Paulo en el último partido disputado por el equipo de Ceni, aunque al parecer lo hará así en cuatro duelos oficiales más (uno por la Copa Sudamericana, otro por el Paulista y dos más por la Copa de Brasil).



Días después de la lesión en el partido de Perú con Uruguay, la incertidumbre se terminó al conocer el diagnóstico oficial de Cueva, que fue retirado en camilla cuando estaba a punto de terminar el primer tiempo en el estadio Nacional de Lima.

A través de un comunicado en su web, Sao Paulo informó del estado de salud de Christian Cueva tras la prueba de resonancia magnética. "Se trata de una inflamación y leve estiramiento en el músculo posterior del muslo izquierdo". Dicha lesión es la misma que contrajo en el choque ante ABC por la Copa de Brasil, hace unas semanas.



En el reporte oficial, el 'Tricolor' también informa que Cueva ya está bajo el cuidado del personal médico y que realizará trabajos en el departamento de Fisioterapia. Si bien en ese entonces, no mencionaron es el tiempo que le podría tomar la recuperación, todo haría indicar que Christian Cueva estará fuera de los campos por un mes más.



El volante no estaría en la ida ante Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, así como contra Linense y los dos partidos contra Cruzeiro por la Copa de Brasil.



