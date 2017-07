Christian Cueva no la está pasando bien en Brasil. El peruano ha tenido una visible baja en su rendimiento con el Sao Paulo, recibiendo así duras críticas por parte de la prensa del país de la zamba.

Ante Santos, el peruano no fue tomado en cuenta; sin embargo, fue titular en el empate ante Atlético Goianiense y sería desde el vamos ante Chapecoense este fin de semana; esto habría desatado la preocupación de Felippe Facincani, periodista de Fox Sports Brasil, sobre la rara continuidad del '10' del 'Tri'.

“Está subido de peso, no está jugando nada. Usted (Cueva) es un jugador súper valorizado, con una nota 6 máximo. Todos han tratado a Cueva como un crack cuando no lo es. Merecía ir al banco de suplentes porque no respeta a los compañeros”, comentó Felippe.

Cueva ha estado en boca de todos en Brasil las últimas semanas, más aun luego de su posible salida del país carioca y pegar la vuelta a Europa, algo que no iría acorde a su bajo rendimiento, pero que no sorprendería.