4 de mayo del 2016. Estadio Nemesio Diez. El rostro de Christian Cueva lo dice todo. La tristeza se apodera del, por ese entonces, volante de Toluca, cuando el árbitro Wilson Lamouroux da por finalizado el juego ante Sao Paulo. El equipo mexicano ha ganado 3-1, pero no le ha alcanzado para remontar el 4-0 de la ida. Así es eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores por el 'Tricolor'.

Luego del partido, ni siquiera hay ganas en Cueva de acceder a la solicitud del asistente técnico del cuadro rival, que se acerca a pedirle su número de contacto. "Me dijo que no era el momento por lo que había pasado", cuenta el entrenador. Cueva, quizás, no sabe que ese es un acercamiento clave de los brasileños para, posteriormente, ficharlo y convertirse, hoy, en una pieza indiscutible en poco tiempo.

Christian Cueva y las mejores jugadas ante Sao Paulo en Copa Libertadores 2016. (AFP / Video: Embajadores Criollos)

Luís Carlos de Oliveira Preto o simplemente Pintado, un nombre histórico en los libros de Sao Paulo, fue el encargado de esa misión. Un ex futbolista que formó parte de aquella brillante escuadra que venció al Barcelona, de Stoichkov, Guardiola, Koeman, Laudrup, entre otros, en la final de la Copa Intercontinental en 1992. Pintado, el actual asistente de Rogerio Ceni, desde Brasil, le habló a Depor sobre el destacado presente por el que atraviesa Christian Cueva.

"Está más maduro, físicamente está en un buen momento, creo que él está jugando donde se siente bien y tiene más libertad para moverse. Por eso anda bien", dijo Pintado, el técnico interino de Sao Paulo en los últimos dos partidos del 2016, tras la salida de Ricardo Gomes. Conoce a Cueva (y su juego) desde México, cuando el exvolante hacía labores en Cruz Azul.

La razón para ver ese nivel no pasa por otro lado que no sea la confianza (y el talento, claro). Esa que le da Rogerio y su entorno. "Es el 50%, la confianza es casi todo, Ceni también le ha exigido mucho en los entrenamientos, está bien preparado por todo el CT, tiene el apoyo de su familia. Todo eso es un ambiente sano para su desarrollo", agregó.

¿De qué manera debe manejar esa situación, ahora que es protagonista de Sao Paulo con frecuencia?

Siempre converso con Christian, tenemos una amistad muy especial. Fui la primera persona en hablar con él para venir a Sao Paulo. Hablamos de todo: lo bueno, lo malo. Este es uno de los clubes más grandes de América, exige mucho. Christian puede ser uno de los grandes, tiene que seguir luchando. Acá los títulos valen muchísimo y se ve que él quiere hacer historia.

¿Cómo fue ese acercamiento para que se concrete su llegada?

Después del partido en Toluca por la Libertadores 2016, me acerqué y pedí su contacto: no me lo dio. Eso fue importante para tener la certeza de la seriedad de Christian Cueva, no solo como jugador, sino como persona. Ya con el ambiente un poco calmado, su hermano fue al vestuario y me buscó para entregarme el número. Lo llamamos, nos encontramos en un hotel en Toluca y, de ahí, los directivos hablaron con su representante.

Christian Cueva Christian Cueva y Pintado en el primer entrenamiento de Sao Paulo a inicios de diciembre del 2016 (Captura: LanceTV)

En ese tiempo, Cueva jugaba por las bandas, ¿a qué se debió la reubicación? Ahora se acomoda detrás del delantero.

Habíamos visto a Christian por fuera en Toluca y también lo vimos por dentro, como ‘10’, en Perú. Quedó muy claro de que su rendimiento por dentro es mucho mejor, puede ser un falso ‘9’ y un ‘10’ con un muy buen pase. Así sirve mucho a sus compañeros.

¿Qué indicaciones le da Rogerio Ceni para cumplir esa función?

Le está dando toda la libertad para atacar, pero con responsabilidad de ayudar a la marca. Entendió muy bien esa tarea.

Paulo Henrique Ganso fue el último jugador en esa posición, ¿cuán diferente es el juego de Cueva?

Ganso es un crack, tiene menos dinámica, pero es un ‘10’ más posicionado. Christian es más rápido y dinámico, puede hacer la doble función. Hablando del fútbol internacional, y sin necesidad de compararlos, Cueva me hace acordar a Eden Hazard, un joven que tiene un fútbol muy actual, muy completo.

Christian Cueva Christian Cueva renovó contrato con Sao Paulo hasta junio del 2021. (Getty Images)

¿Qué objetivos se han planteado en el equipo? Tienen hasta cuatro torneos en el año (Paulistao, Copa Brasil, Sudamericana y Brasileirao)...

Con la llegada de Rogerio, Sao Paulo piensa regresar al puesto de los equipos protagonistas. Vamos a luchar por todo. Cueva tiene personalidad fuerte, va a ser importante para sus compañeros.

Cueva tendrá más exposición con esas competencias, ¿se comenta en la interna sobre una futura salida?

Estamos atentos. Sin duda que eso va a llegar, pero el club y el jugador están felices por ahora. Esperamos ganar títulos con Christian y que luego venga lo mejor para todos.

Además de Cueva, hay otros dos peruanos en el fútbol brasileño: Guerrero y Trauco. Serán rivales en algún momento, ¿qué me podría comentar sobre ellos?

Guerrero es una realidad, un jugador de calidad que siempre hace su trabajo y preocupa a los adversarios. Trauco, aún, es una incógnita, se conoce su calidad, pero tiene que adaptarse más. Va por buen camino.

