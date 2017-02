Christian Cueva representado como ‘El Chavo del 8’ y más memes sobre su partidazo ante Santos.

Los memes los encontramos en todos los idiomas y cuando buscamos imágenes relacionadas a Christian Cueva, las encontramos en portugués. No es para menos. El volante de la Selección Peruana se han convertido en una figura de Sao Paulo y no hay medio en Brasil que no destaque lo hecho por Cueva desde su llegada al club en el año pasado.



Tras su partido ante Santos, en donde el exToluca marcó un gol de penal y posteriormente dio una asistencia para que su equipo logre una victoria en el Torneo Paulista. Cueva brilla con luz propia en el campeonato brasileño, muchos exjugadores lo califican como un genio y los cibernautas no demoran en elogiar a su nuevo ídolo en el ‘Tricolor’.



Gol y asistencia de Cueva: Sao Paulo venció 3-1 a Santos por el Torneo Paulista

