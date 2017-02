Pese a anotar el gol de triunfo de Sao Paulo ante Sao Bento, Christian Cueva no se mostró del todo conforme tras el final del partido. Y es que no podía quitarse de la cabeza las chances de gol que desperdició.



Cueva puso el 3-2 final, de penal, por la quinta fecha del Torneo Paulista y descargó su molestia en el festejo. Cuando ya todo estaba consumado, atendió a la prensa y reveló lo que le dijo el entrenador Rogerio Ceni sobre las ocasiones erradas,



"Fue un partido difícil. Rogério me abrazó y me dijo que había errado un gol, pero que sabe que era queriendo ganar el partido. Me siento mal cuando me equivoco. Después tomamos el empate. Voy a seguir trabajando", dijo Christian Cueva.

Cueva, además, tuvo tiempo para hacer una autocrítica. "El equipo no mereció ganar de esta forma. Somos un equipo que juega bien al fútbol y me duele ganar de esta manera. No me gusta la verdad", añadió.

