El pasado martes, Christian Cueva tuvo una de sus actuaciones más irregulares con Sao Paulo. Pese a marcar el 3-2 sobre Sao Bento, 'Aladino' no estuvo fino a la hora de anotar. Tuvo dos fallos solo frente al portero rival. Ante esto, Rogerio Ceni salió a defenderlo.

En conferencia de prensa, el director técnico del 'Tricolor' habló del desempeño del mediapunta peruano. También comentó de la importancia que tiene en su esquema de juego.

"No lo pueden exigir más. Las dos ocasiones que tuvo le quedaron a su pie izquierdo. No maneja ese perfil tan bien como el derecho. Ha sido el partido más difícil que ha tenido desde lo psicológico. Solo me queda hablar bien de él", sostuvo Ceni sobre Cueva.

Además, destacó que pese a estar pasándola mal ante Sao Bento, agarró el balón para poner el tanto de la victoria. "Tuvo personalidad para tomar la pelota y marcar", añadió.

