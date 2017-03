La idea de Rogerio Ceni era poner a Christian Cueva como titular contra el Palmeiras. Sin embargo, el volante peruano quedó fuera de la convocatoria final del Sao Paulo por una lesión, según informó el club.

"Christian Cueva fue descartado por una hinchazón en el muslo izquierdo. El examen ha señalado el riesgo de la lesión y el jugador seguirá un tratamiento", publicó el Sao Paulo en la cuenta oficial de Twitter del club.

Cueva foi cortado por edema na coxa. Exame apontou risco de lesão e o jogador seguirá em tratamento. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 11 de marzo de 2017

El volante no terminó el partido contra el ABC por la Copa de Brasil el pasado miércoles. Una lesión muscular privó a 'Cuevita' de continuar. No obstante, el médico del cuadro brasileño señaló que el golpe no era grave.

Incluso, Cueva compartió una foto, en redes sociales, retornando al trabajo con el Sao Paulo. Sin embargo, previo al clásico contra el Palmeiras, el cuerpo técnico y los galenos decidieron no arriesgar al '10'.

