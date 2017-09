Seguirá en el banco. Dorival Júnior no pretende realizar cambios en el once titular de Sao Pauloy ello significa que el peruano Christian Cueva seguirá como pieza de recambio. En el último entrenamiento del 'Tricolor', 'Aladino' solo alternó algunos minutos e ingresó por Lucas Fernandes.

Sao Paulo igualó 2 a 2 ante Ponte Preta el último sábado por la fecha 23 del Brasileirao, donde Cueva ingresó al minuto 89. Si bien el técnico decidió no darle más minutos porque venía de afrontar con Perú los encuentros por las Eliminatorias, al parecer su decisión de no apostar por él desde el inicio se mantendrá.



De no mediar inconvenientes, Dorival mandaría el siguiente once para el duelo frente al Vitória por la jornada 24 del Brasileirao: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros, Gomez, Hernanes, Marcos Guilherme e Lucas Fernandes; Pratto.

Christian Cueva Christian Cueva en el entrenamientos del jueves de Sao Paulo. (Foto: globoesporte) Christian Cueva

Sao Paulo necesita sumar con urgencia triunfos, pues está comprometido con la baja: marcha en la casilla 19 con solo 24 puntos. Además, no gana desde hace tres fechas, los aficionados se acercaron a la sede del club para pedir explicaciones por el mal momento y los jugadores siguen sin hablar con la prensa.