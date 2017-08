Suele suceder. Sao Paulo pasa un momento complicado en el Brasileirao. El equipo de Cueva perdió 2-1 el pasado jueves ante Coritiba en el Morumbi y volvió a la zona de descenso. El peruano ha tenido un bajo desempeño las últimas semanas y explicó el porqué en conferencia de prensa.

Al parecer las preocupaciones del volante empezarían por la amenaza que sufrió su padre en la ciudad de Trujillo. Delincuentes colocaron una caja con una paloma muerta, una granada y una nota.

► Sao Paulo perdió 2-1 ante Coritiba con Christian Cueva por la fecha 18 del Brasileirao



"Es una situación difícil, no niego que me preocupa, pero tengo que jugar. Es mi familia, pero tengo que estar fuerte. Me preocupa, pero va a pasar. Dejo a la policía trabajar. Voy a ayudar en lo que pueda, explicó.

El desarrollo de Cueva en el campo de juego no ha sido de los mejores y él lo sabe. El volante no es el mismo que salió mejor jugador del Torneo Paulista 2017.

"Es lógico que mi nivel caiga, pero eso sucede con todos. He trabajado para volver de la mejor manera, con única mentalidad de ayudar al equipo y crecer como jugador, en mejorar aspectos que necesito. Nada influyó en mi rendimiento, no tiene nada que ver con la transferencia. Fue algo personal, interno, y soy hombre para salir de esta" argumentó 'Cuevita'.

Sao Paulo se ubica en la posición 19 del Brasileirao. Luego de superar una mala racha de partidos sin sumar de a tres, el 'Tri' sumó siete puntos en tres encuentros; sin embargo, la derrota ante Coritiba los vuelve a complicar.