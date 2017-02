Este 2017 podría ser el de la consagración de Christian Cueva en el fútbol brasilero. Y es que el mediapunta nacional tuvo un 2016 para destacar en Sao Paulo que da para soñar.

No solo el cuadro que ahora dirige Rogerio Ceni se ha beneficiado con su juego, sino también en redes sociales. Por ejemplo, el pasado lunes el club reportó que hace un año contaba con 23 mil seguidores peruanos en Facebook. Hoy, son cerca de 52 mil. Es por ello que el jugador envió un mensaje para agradecer a todos los peruanos por el apoyo brindado.

"Me siento feliz al ver que mis compatriotas me apoyan. Me motiva que me acompañen para hacer historia aquí", dijo Cueva en una nota web del 'Tricolor'.

Además, el popular 'Aladino' habló de lo que siente vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes de Brasil. "Esto es una experiencia única. Me han tratado de la mejor manera. Quiero ganar títulos", apuntó.

Por otra parte, Cueva y compañía se preparan para el choque que sostendrán ante Osasco Audax como visitante. Será por la fecha 1 del Torneo Paulista.

