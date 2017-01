Bien puede ser premio al mérito por haber tenido un destacado semestre en el Sao Paulo. Christian Cueva dejará la camiseta '13' para empezar a llevar la '10' en el 'Tricolor', tal como lo informó el club en su web oficial.



El detalle llenó de alegría al peruano, que afirmó que le trae gratos recuerdos. "Poder usar la camiseta 10 me trae un grato recuerdo, porque mi papá jugaba con la 10. A mí me gustaba verlo jugar. Él jugó en la Segunda División de Perú", dijo.



Christian Cueva, que se adaptó rapidamente a su actual club tras dejar el Toluca, se mostró motivado por ello. "Estoy motivado para representar este número, principalmente en un club grande como Sao Paulo, y sé mi responsabilidad", agregó.



Por último, Cueva señaló "quiero hacer historia aquí, y deseo que sea con títulos. Ese es mi mayor deseo. Sé del

peso de este camiseta, pero tengo las suficientes ganas para defenderla".



Por estos días, el ex Alianza Lima, junto con el plantel de Sao Paulo, se prepara en Estados Unidos para iniciar los torneos brasileños, de la mano del entrenador Rogerio Ceni.



