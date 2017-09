Cicinho, ex Real Madrid dejó el alcohol y firmó por equipo de la cuarta división de Brasil

El mayor éxito en la carrera de Cicinho fue haber vestido la camiseta del Real Madrid. El lateral brasilero incluso fue titular en el plantel merengue a su llegada a finales del 2005. Compartió vestuario con una de las glorias vivientes del club español, Michel Salgado.

No obstante, en los últimos años tuvo problemas con el alcohol que lo llevaron a alejarse del fútbol. Hoy, busca redimirse luego de oficializarse su contratación por el Brasiliense, cuadro de la Serie D de Brasil (cuarta división).

El vínculo de Cicinho, de 37 años, con su club es por una temporada. Hasta hace poco, el también ex jugador de la AS Roma, Sao Paulo y Botafogo mencionó que estaba tratándose para dejar de lado su alcoholismo. Incluso, recordó que lo hacía cuando era jugador merengue.

Cicinho solo ganó la Liga Española con Real Madrid. (Getty Images)

"Me consideraba un alcohólico porque no era capaz de tomar solo una cerveza. En Real Madrid se me fue de las manos. Tomaba hasta caer al suelo y no solo lo hacía de noche", indicó hace algunos meses a FOX.

El Brasiliense será el cuarto club en la carrera profesional de Cicinho. También vistió las camisetas del Atlético Mineiro, Villarreal, Sport Recife y Sivasspor de Turquía.