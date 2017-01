Brasil vs. Colombia: se enfrentan en amistoso internacional en el estadio Nilton Santos desde Río de Janeiro. El duelo se disputará el miércoles 25 de enero desde las 6:45 pm. (horario peruano) y será transmitido por ESPN 2.

Sin poder contar con estrellas como Neymar, Douglas Costa o Gabriel Jesus por parte brasileña y James Rodríguez, Carlos Bacca o Juan Guillermo Cuadrado por parte colombiana, los dos técnicos aprovecharán para ver en acción a futbolistas que vienen destacando en los campeonatos nacionales.



Brasil vs. Colombia: horarios del partido

País Hora Perú 6:45 pm. Colombia 6:45 pm. Brasil 9:45 pm. Ecuador 6:45 pm. Argentina 8:45 pm. Chile 8:45 pm. México 5:45 pm.

De los 23 jugadores convocados por el seleccionador brasileño, 'Tite', 15 no han jugado nunca con la 'canarinha', mientras que de los 20 que se llevó su homólogo colombiano, José Pekerman, 8 no han debutado nunca con el once tricolor.



En los locales, la principal atracción será la pareja Diego-Robinho, que vuelven a una convocatoria de Brasil tras una larga ausencia, y que serán los dos hombres con más experiencia de la 'canarinha'.



En el lado colombiano, el partido es visto como una oportunidad para que Pékerman afine a los cafeteros, actualmente fuera de la zona de clasificación del grupo sudamericano para el Mundial de Rusia 2018.



Colombia cuenta con cuatro "extranjeros" en su lista, los "brasileños" Gustavo Cuéllar, Vladimir Hernández y Jonathan Copete, así como el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, quien actualmente milita en el Rosario Central argentino y que vuelve a la selección tras más de un año de ausencia.

Brasil vs. Colombia: posibles alineaciones



Brasil: Weverton; Fagner, Luan, Rodrigo Caio, Fábio Santos; Walace, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Diego; Dudu y Robinho.



Colombia: Camilo Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, William Tesillo, Farid Díaz; Abel Aguilar, Macnelly Torres, Gustavo Cuéllar, Vladrimir Hernández; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.



FUENTE: EFE

​

LEE TAMBIÉN...