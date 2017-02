A diferencia del último partido en donde lo vimos como falso ‘9’, Christian Cueva juega esta vez un poco más retrasado. Ante el Ponte Preta en un partido válido por el Torneo Carioca, el volante de la Selección Peruana pudo marcar el primero para el Sao Paulo en un mano a mano que no pudo resolver al tener – también – un defensa que lo incomodaba en la acción.



En el partido se ha visto a Christian Cueva conversando mucho con el árbitro, así como los jueces de línea. El volante – al parecer- reclama un penal en la jugada que tuvo la oportunidad de marcar para su equipo, quien no pudo ser el primer que abra el marcador.



Matheus Jesus abrió el marcador a los 22 minutos de juego con un golazo de fuera del área que no pudo contener Sidao, portero suplente que en esta ocasión Rogerio Ceni lo ubicó como titular en el partido. Ceni ha mandado al banco también a Diego Lugano y Buffarini.



Sao Paulo visita este miércoles al Santos por una nueva fecha del Torneo Carioca. Este será el partido más fuerte que tenga el equipo ‘Tricolor’ – hasta la fecha – en el inicio de año.



