Sao Paulo jugó ante Botafogo SP por el Torneo Paulista, pero no pudo concretar una victoria a pesar de empezar ganando con gol de Gilberto. Los hinchas no soportan más ver como el equipo de Ceni carece de idea de juego, sobre todo cuando no está Christian Cueva. El peruano tuvo que dejar el 'Tricolor' para disputar los partidos de las Eliminatorias Rusia 2018 con la selección peruana.

"Cueva dependencia flagrante, sin él el equipo no crea nada", se leyó en los comentarios en las redes sociales luego del empate ante el Botafogo SP por el Torneo Paulista.

El peruano ha estado presente en la mayoría de partidos del año cuando su equipo ha ganado, y es por eso que su ausencia se hace sentir. No existe un sustituto natural para el peruano en el cuadro de Rogerio Ceni.

Los hinchas de Sao Paulo agradecen el fichaje del peruano, pero no pueden ocultar su molestia al ver como el equipo de Ceni no logra hilar juego sin Cueva.

@gilsonsoberano é então, n adianta ter 15 zagueiros e 2 prestarem, ter q improvisar lateral todo jogo, sempre q n tiver Cueva depender de — lxcas (@spfclucas_) 23 de marzo de 2017

@macmarcoaurelio @LecoPresidente precisamos de um Meia pra reserva do Cueva urgente não está rolando jogar com 3 volantes ..... — Daniel Correia (@Correia_Daniell) 23 de marzo de 2017

Sem Pratto,Cueva,Rodrigo Caio e Maicon...



Não é fim de mundo empatar fora não!!! — Pratto (@10Tiagospfc) 23 de marzo de 2017

São Paulo tá dependendo do Cueva dms — Giovanna Morelo (@gimorelo_) 23 de marzo de 2017

@CaioPaduan ou trazer outro meia sao paulo e muito cueva depedencia espero q ele leve amaralo kkkk — Jaque #SPFC (@Jaqueddias) 23 de marzo de 2017

Não tenho dúvidas que o Jucilei que está entrando no ritmo vai tomar conta da posição.



E como esperado como faz falta Cueva e Pratto.. — Vitão Ferrante (@VitaoFerrante) 23 de marzo de 2017

