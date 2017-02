En pocos meses, Christian Cueva se ha convertido en una pieza indiscutible en el Sao Paulo. Hace jugar al equipo, da asistencias y aporta con goles. De hecho, se trata de una figura importante también para los medios deportivos. Por ello, fue requerido para una entrevista y habló de sus aspiraciones. Confía que serán campeones.

El peruano atendió al diario "Estado" y agradeció al club, luego de su renovación de contrato hasta mediados del 2021. "Tengo que mostrar dedicación en el campo y fuera de él, siendo disciplinado y constantes en mis cosas personales. Estoy agradecido por la confianza que el presidente me dio y también con Rogerio. Estoy aprendiendo muchas cosas con él", dijo.

Dentro de las cláusulas del nuevo contrato de Christian Cueva, se toca un tema de premios si es que es elegido el mejor jugador del Brasileirao. Y así lo explicó. "Se hizo eso pensando en el campeonato. Yo sé que siendo campeón, puedo conseguir eso. Si no lo fuera, las chances serían menores. Conversé con el presidente y realmente tengo la certeza de que este año vamos a ser campeones, tenemos que trabajar mucho no solo de la boca para afuera", comentó el seleccionado nacional.



Cueva se adaptó rápido al Sao Paulo, al que llegó luego de la Copa América Centenario en Estados Unidos. ¿A qué se debió? "Sabía que sería difícil adaptarme a un club tan grande y gracias a Dios fue rápido, pero no me conformo con eso, quiero muchas cosas más. Llegué aquí y me sentí como una parte importate de la familia y eso facilitó mucho en la adaptación", dijo.

Christian Cueva juega al lado de Diego Lugano y es dirigido por Rogerio Ceni. Las dos mencionadas figuras son ídolos del elenco paulista. Sin embargo, el volante peruano comenta que le falta hacer muchas cosas para llegar a ser considerado así por la hinchada.



"Para ser ídolo, tengo que hacer muchas cosas. Ídolo es Lugano,

Rogerio. Tengo a Lugano como compañero y Rogerio como entrenador. Mas repito, para ser ídolo tengo que hacer muchas cosas, como ser campeón", finalizó.

