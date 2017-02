Christian Cueva se ha ganado un nombre en Brasil. Cuando llegó de Toluca, muchos dudaban de que pudiera reemplazar a Paulo Henrique Ganso. Sin embargo, conforme fueron pasando los partidos, el volante peruano se ganó un lugar en el equipo y, sobre todo, en el corazón de los hinchas del Sao Paulo. Tras su último tanto con el equipo, los hinchas no dudaron en reaccionaron ante el tanto marcado de penal.



No es para menos. Pese a no tener un partido tan destacado como en anteriores oportunidades, Christian Cueva marcó el gol de la victoria en el duelo ante el Santo Bento por la quinta fecha del Torneo Paulista, lo que hace que su equipo se mantenga en el primer lugar de la tabla de posiciones (10 unidades) en el Grupo B.



Cuando ya todo estaba consumado, atendió a la prensa y reveló lo que le dijo el entrenador Rogerio Ceni sobre las ocasiones erradas en el partido por el Torneo Paulista.



"Fue un partido difícil. Rogério me abrazó y me dijo que había errado un gol, pero que sabe que era queriendo ganar el partido. Me siento mal cuando me equivoco. Después tomamos el empate. Voy a seguir trabajando", señaló Christian Cueva.



Cueva, además, tuvo tiempo para hacer una autocrítica. "El equipo no mereció ganar de esta forma. Somos un equipo que juega bien al fútbol y me duele ganar de esta manera. No me gusta la verdad", añadió.



lucas pratto e christian cueva q baita dupla rapaz — beatriz (@beabreub) 22 de febrero de 2017

christian cueva our lord and savior — Matheus Milanez (@biffmila) 22 de febrero de 2017

O melhor jogador peruano em atividade joga no Brasil, e ele tem nome e sobrenome, Christian Cueva! — Eric Martins (@EricMartins97) 22 de febrero de 2017

Christian Cueva anotó gol de penal y le dio el triunfo a Sao Paulo

