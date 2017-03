Pese a caer ante el Fluminense en la Copa Guanabara, Paolo Guerrero sabe que tendrá revancha con el Flamengo. Es más, la próxima oportunidad del atacante será en la Copa Libertadores, torneo en el que debutará el miércoles ante San Lorenzo.

"Es una gran responsabilidad representar al Flamengo en la Copa Libertadores. Para nosotros, es una obligación ganar el trofeo. Lo haremos por todos los 'torcedores' y también por mi país", dijo el 'Depredador'.

No obstante, Paolo Guerrero conoce que tendrá dificultades para desarrollar su juego en el torneo. "El marcaje de los defensas en la Copa es fuerte. Ya jugué antes con el Corinthians. Además, he disputado las Eliminatorias y conozco del rigor", agregó.

Por otro lado, el '9' del Flamengo también se refirió a la llegada de Miguel Trauco y no dudó en alabarlo. "He jugado con él desde hace mucho tiempo: conoce mis movimientos. Es un jugador que tiene buena pegada, es vertical y defensivo. Le gusta ir adelante siempre y esa es la clave del fútbol", dijo el ex Hamburgo.

Por último, Paolo Guerrero recordó sus primeros pasos en el fútbol profesional y cómo llego a la Selección Peruana. "Viajé a Alemania para ganarme un espacio. Después, hice lo propio en Perú. La gente valora mi esfuerzo y lo agradezco su cariño", finalizó.

