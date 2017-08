La semana pasada tuvo un desacuerdo con el técnico del Palmeiras, Cuca, y fue separado del club a raíz de mala conducta. Con 34 años, el volante brasileño nunca ha mantenido una buena conducta. Tuvo problemas en Italia, Turquía y ahora los tuvo en su natal Brasil. Pese a todas sus condiciones técnicas en el mediocampo, Felipe Melo siempre termina en el ojo de la tormenta. No obstante, de acuerdo a Globoesporte, Flamengo parece haberse interesado por él.



Como explica el medio, Felipe Melo no llegó a jugar cinco partidos con la camiseta del ‘Verdao’ por lo que no habría inconveniente de que juegue en otro equipo en la presente temporada del Brasileirao. De este modo, el ‘Mengao’ negocia su pase para que pueda ser compañero de nuestros compatriotas Paolo Guerrero y Miguel Trauco.



“El crack siempre interesa al Flamengo. Como este es un departamento de vicepresidencia de fútbol, no tengo condiciones para hablar de su contratación, pero es un jugador de esas cualidades siempre interesa al club”, señaló el directivo Maurício Mattos.



Flamengo enfrenta este miércoles al Santos por una nueva fecha del Brasileirao. El ‘Mengao’ se encuentra obligado a ganar para reducir la diferencia de 12 puntos que tiene con el Corinthians en la actualidad. Paolo y Trauco estarán en el equipo titular.



Así jugaba Messi y Ronaldinho juntos en Barcelona. (Getty / YouTube)