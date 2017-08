Solo falta la confirmación, pero las negociaciones entre el técnico Reinaldo Rueda y el Flamengo están muy avanzadas y "la posibilidad de que llegue es enorme", según informó el medio brasileño 'Globoesporte', que apunta al colombiano como el sucesor de Zé Ricardo.

En conferencia de prensa, el Gerente Deportivo del 'Fla', Rodrigo Caetano, no confirmó, desde luego, la llegada de Rueda, e informó que el club está "evaluando distintos perfiles", y en busca de "alguien que tenga una metodología de entrenamiento, que de seguimiento a todo lo que el Zé Ricardo venía presentando, que tenga liderazgo también, independientemente de ser joven o no, no tenemos prejuicio en relación a la edad".

El Brasileirao continúa y el elenco de Paolo Guerrero y Miguel Trauco enfrenta este fin de semana al Atlético Mineiro y por la Copa de Brasil, el 16 de agosto, al Botafogo. Por lo que lo ideal, dijo el Gerente, "sería que esta semana ya tuviéramos un técnico".

De otro lado, el corresponsal de Globoesporte en Europa, Ivan Raupp, informó que "el negocio entre Flamengo y Rueda está bien encaminado y es pequeña la posibilidad de que se deshaga".