Paolo Guerrero está en el ojo de la tormenta tras sus declaraciones sobre el Vasco Da Gama. El delantero peruano, quien indicó que siempre serán favoritos, pudo ver como el club le respondía a través de Twitter y ahora ha sido el mismo presidente del club, quien en un tono más serio, señaló que no hay indicios para que el Flamengo tenga más chances de llevarse el último en el partido válido por las semifinales del Torneo Carioca.



► Trauco explicó a detalle su punto débil en Flamengo y dijo esto de sus memes en Brasil [VIDEO]



“Son nueve partidos los que Vasco no pierde contra Flamengo. Por lo que sé, jugamos seis veces contra ellos en el Torneo Carioca y no nos ganaron”, señaló el directivo.



Como se recuerda, Paolo Guerrero calentó el domingo la previa del partido. “Flamengo siempre va a ser favorito contra Vasco. Tenemos que ir allá y respetarlos. Sin embargo, debemos saber que Flamengo tiene que mostrar la tradición de su camiseta. El profesor Zé Ricardo ya nos pasará los aspectos positivos y negativos de ellos”, dijo el delantero en una entrevista con Premiere después de su gran actuación.



Ante las declaraciones de Paolo, la cuenta de Twitter de Vasco da Gama no tardó en responderle – el mismo domingo - al atacante de la Selección Peruana. “Siempre favorito contra Vasco. Seis partidos jugados, dos eliminaciones, cuatro derrotas, dos empates, cero victorias, cero goles”, fue la contundente respuesta del equipo brasileño contra Guerrero.



Así fue el partido del Barcelona frente al Leganés. (Getty / El Día Después)

LEE TAMBIÉN: