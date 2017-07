Flamengo y el refuerzo que necesitaban a futuro: Diego Alves será el nuevo portero del equipo

Flamengo ya no tendrá problemas en el arco. Tras la irregular actuación de Muralha en Copa Libertadores como en otros partidos de la temporada, la directiva del Flamengo decidió buscar un arquero de calidad que los mantenga en pelea en el Brasileirao, como en futuros torneos internacionales en la próxima temporada. La eliminación en fase de grupos de la Libertadores cuajó hondo en los hinchas como dirigentes y por eso se decidió contratar a uno de los mejores goleros en la actualidad de todo Brasil: Diego Alves.



De este modo, Diego Alves no tendrá que presentarse este lunes en Paterna para las pruebas físicas de esta pretemporada, puesto que Valencia y Flamengo acaban de hacer oficial el traspaso del portero brasileño. "El Valencia CF ha cerrado este domingo un acuerdo con el CR Flamengo para el traspaso definitivo de los derechos del guardameta Diego Alves", anunciaron en su página web.



El deseo del futbolista ha sido fundamental en esta negociación ya que otros clubes europeos y brasileños se habían interesado en el portero valencianista. El Valencia recibirá una cantidad inferior al millón de euros por la salida del meta al que ya intentó buscarle destino la temporada pasada.



La llegada de su compatriota Norberto Neto abría las puertas de salida de Alves de par en par, al que se le concedieron más días de permiso para evitar que se incorporara a la disciplina del Valencia cuando Marcelino no contaba con él.



