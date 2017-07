Flamengo vs. Gremio este jueves por la jornada 13 del Brasileirao en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. El equipo de los peruanos, Paolo Guerrero y Miguel Trauco, sueña con seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y luchar por el título máximo en Brasil.

País Horario Perú 17:30 México 17:30 Colombia 17:30 Ecuador 17:30 Chile 18:30 Argentina 19:30 Chile 19:30

El 'Mengao' no podrá contar para este partido con su delantero estrella Paolo Guerrero, quien fue amonestado en el partido ante Vasco da Gama y acumuló su tercera amarilla en el torneo. En su remplazo estará Leandro Damiao, que cuando ha sido requerido no ha decepcionado.

Guerrero no estará ante Gremio, sin embargo, Flamengo no se guardará nada y saldrá con todas sus armas para intentar alcanzar al único puntero del Brasileirao, el ex equipo del delantero peruano, Corinthians.

Gremio, por su parte, ya cuenta con Beto da Silva recuperado; sin embargo, por decisión técnica no ha sido convocado para este partido. El joven delantero jugaría un encuentro más con la reserva del 'Tricolor' para finalmente sumarse al primer equipo.

Corinthians, puntero absoluto del Brasileirao, ha logrado sacar nueve puntos de ventaja al Flamengo, su más cercano perseguidor. El 'Timao' cuenta con 32 puntos, mientras que el 'Mengao' con 23.

Flamengo vs. Gremio: alineaciones posibles

Flamengo: Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Cuéllar, Araujo; Everton, Diego, Everton Ribeiro; Leandro Damiao.

Gremio: Léo; Edislon, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Ramiro, Arthur; Pedro Rocha, Luan y Lucas Barrios