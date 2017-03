El fútbol de Christian Cueva es cada vez más parecido al brasilero. Regatero, pícaro y con buena conducción del balón, el ex Alianza Lima atraviesa – probablemente – el mejor momento de su carrera futbolística. El ‘Patón’ lo trajo a Sao Paulo hace menos de un año, solo hablaba maravillas de él y, a las pocas semanas, la prensa de ese país ya estaba a los pies o al fútbol que profesaba el volante – en ese entonces – con la camiseta número 13.



Un nuevo año, una nueva dorsal. La dejada precisamente por Paulo Henrique Ganso, volante que no tiene mucha continuidad en el Sevilla y quien marcó una época en Sao Paulo como también lo hizo en el Santos. Con la ‘10’ puesta, Christian Cueva ha marcado cinco goles y dado tres asistencias en diez encuentros disputados, prácticamente el tercio de los goles ha llegado gracias a la performance como jugadas en el campo del mediocampista.



La nota del diario Lance con respecto al inicio de Christian Cueva en el 2017. (Captura) La nota del diario Lance con respecto al inicio de Christian Cueva en el 2017. (Captura)

Eso es lo que enmarca el diario Lance. No es que Cueva haya superado ya a Ganso. Falta mucho aún para llegar a esa. Ganso 24 goles y dio 49 pases gol, por lo que a nuestro compatriota aún le falta mucho para llegar a ese. Sin embargo, si lo ha hecho en su arranque con la camiseta ‘10’ sobre su espalda como destaca el diario Lance en su edición del lunes.



Ganso apenas marcó un gol y dio una asistencia en sus primeros diez juegos; Cueva ya lo superado en esta estadística. ¿Qué dijo Rogerio Ceni al respecto? Como técnico, y amigo de Ganso, no los comparó, pero indicó que es “uno de los jugadores del fútbol brasileño”. ¿Lo será? Todo hablan del nivel de Cueva, así como el buen momento de Guerrero. Parece ser el año de los peruanos en el Brasileirao.



Estas fueron las mejores acciones de Cueva en partido del Sao Paulo. (YouTube)

