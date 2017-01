Jackson Follmann, ex portero y víctima de la tragedia que azotó al Chapecoense, estuvo presente en distintos partidos de fútbol recibiendo homenajes y reconocimientos.

►Para el bicampeonato: Eduardo Vargas se asoma como nuevo jugador del Tigres

Como se recuerda, el brasileño sufrió la amputación de su pierna derecha tras el accidente. Sin embargo, en una entrevista con el portal 'Globo' de Brasil, el futbolista mostró su optimismo y ganas de seguir viviendo como si nada hubiese pasado.

Jackson Follmann en una entrevista con Globoesporte. Jackson Follmann en una entrevista con Globoesporte. (Globoesporte)

Tuve la visita de unos deportistas olímpicos especiales, la gente del que me dijeron que las puertas estaban abiertas. Por supuesto, es algo que no descarto nunca. Tal vez no ser un atleta profesional, disputando Juegos Paralímpicos, pero sin duda voy a jugar un deporte. Voy a tener una gran cantidad de analizar y elegir, pero la elección número uno es el Chapecoense.

Adentrándose un poco más en Follmann como persona, el brasileño explicó cómo se siente cuando es saludado por personas cuando está en la calle.

"Las personas no deben sentir pena. Tienen que mirar a mí siempre sonriendo, porque siempre se verá en ellos sonriendo y con una palabra de consuelo. Quiero añadir algo en la vida de las personas", finalizó el brasileño.



Ver el gol de Denis Suárez con el Barcelona

LEE TAMBIÉN...